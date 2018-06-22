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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 23 июня
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Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре 23 июня 

Москва24 36 минут назад
Фото: Москва24
Жителей столицы предупредили о грозе и порывистом ветре 23 июня. В связи с непогодой в городе объявлен желтый уровень опасности.
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