У храма святителя Иннокентия на Дмитровском шоссе откроют подземный переход

Подземный переход к храму святителя Иннокентия на Дмитровском шоссе планируется открыть до конца текущего лета. Такое поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями одного из районов Северного округа. В настоящее время здесь действует наземный переход.

— В настоящее время здесь действует наземный переход, а подземный откроют для пешеходов к концу лета. Сейчас он находится на реконструкции, — заявил Сергей Собянин.

Напомним, подземный переход на Дмитровском шоссе закрыли около пяти лет назад, когда началось строительство станции «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии метро. (вт)