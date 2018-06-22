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У храма святителя Иннокентия на Дмитровском шоссе откроют подземный переход
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У храма святителя Иннокентия на Дмитровском шоссе откроют подземный переход 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 31 минуту назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Подземный переход к храму святителя Иннокентия на Дмитровском шоссе планируется открыть до конца текущего лета. Такое поручение дал мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с жителями одного из районов Северного округа. В настоящее время здесь действует наземный переход.
— В настоящее время здесь действует наземный переход, а подземный откроют для пешеходов к концу лета. Сейчас он находится на реконструкции, — заявил Сергей Собянин.
Напомним, подземный переход на Дмитровском шоссе закрыли около пяти лет назад, когда началось строительство станции «Верхние Лихоборы» Люблинско-Дмитровской линии метро. (вт)
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