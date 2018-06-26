А. Бочкарев: Почти 26 км дорог ввели в эксплуатацию в Москве с начала года

С начала 2018 г. в Москве было введено в эксплуатацию 25,7 км дорог. Об этом на пресс-конференции «О вводе объектов городского заказа в I полугодии 2018 г.» сообщил глава столичного департамента строительства Андрей Бочкарев «С начала года запущено 25,7 км (дорог — прим. Агентства «Москва» ), 18 искусственных сооружений и 12 пешеходных переходов. Главные объекты — эстакада через Варшавское шоссе на ул. Маршала Савицкого и разворотная эстакада на Рязанском проспекте», — уточнил А. Бочкарев. Он отметил, что всего в 2018 г. планируется построить 94,5 км дорог, 26 искусственных сооружений и 15 внеуличных пешеходных переходов.