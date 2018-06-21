Московские библиотеки превратят в современные медиацентры

Власти столицы приняли решение сделать библиотеки более интересными современным людям.

Мэр Москвы Сергей Собянин , заявил, что библиотеки и дома культуры в Москве в течении четырех лет будут полностью модернизированы. Это значит, что обновленные учреждения будут иметь доступ к электронным ресурсам, коворкинг-пространства, современные компьютерные залы и досуговые кружки для посетителей.

— Библиотеки начали превращаться в медиацентры, где можно и чашку кофе выпить, посидеть с друзьями, воспользоваться интернетом, почитать и получить современную книгу, — сообщил Сергей Собянин.

Власти Москвы решили осовременить культурные учреждения в течении четырех лет.