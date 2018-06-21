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Московские библиотеки превратят в современные медиацентры
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Московские библиотеки превратят в современные медиацентры 

Вечерняя Москва 21 июня 2018
Фото: Вечерняя Москва
Власти столицы приняли решение сделать библиотеки более интересными современным людям.
Мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что библиотеки и дома культуры в Москве в течении четырех лет будут полностью модернизированы. Это значит, что обновленные учреждения будут иметь доступ к электронным ресурсам, коворкинг-пространства, современные компьютерные залы и досуговые кружки для посетителей.
— Библиотеки начали превращаться в медиацентры, где можно и чашку кофе выпить, посидеть с друзьями, воспользоваться интернетом, почитать и получить современную книгу, — сообщил Сергей Собянин.
Власти Москвы решили осовременить культурные учреждения в течении четырех лет.
Власти ожидают, что данные работы позволят увеличить число посетителей, сообщает ТАСС.
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