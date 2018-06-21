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В центре Москвы обнаружили древние предметы
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В центре Москвы нашли предметы быта 500-летней давности 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Недвижимость
Предметы быта, которые использовались полвека назад, нашли во время наблюдения за перекладкой коммуникаций в районе Большого и Малого Златоустинских переулков в центре Москвы, говорится на сайте мэрии столицы.
"Находки свидетельствуют о большом торговом значении этого участка в жизни города. Скорее всего, здесь и в XV–XVI веках, и в XIX веке шла торговля тканями — как местными, так и привозными. Интересно, что на внутренней стороне немецкой свинцовой пломбы, которой 500–600 лет назад запечатывали ткань, сохранился отпечаток текстиля", — сообщается на сайте.
Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов отметил, что вторая текстильная пломба, которая была также изготовлена из свинца, некогда принадлежала одному из частных московских производителей ткани. Ее могли использовать примерно в 1870–1890 годах. А латунный торговый жетон был отчеканен и выдан в 1858 году. Также были найдены аксессуары, которые носили в XVII–XIX веках.
Ранее в Малом Златоустинском переулке археологи обнаружили белокаменные основания одного из строений Златоустовского монастыря, стоявшего здесь до 1930-х годов. А рядом, в Большом Златоустинском переулке, нашли часть монастырской ограды начала XVIII века, фрагменты надгробия, монеты, изразцы и другие артефакты.
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