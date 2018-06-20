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Собянин: библиотеки и дома культуры в Москве модернизируют за три-четыре года
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Собянин: библиотеки и дома культуры в Москве модернизируют за три-четыре года 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Московские библиотеки и дома культуры будут модернизированы в течение трех-четырех лет, сообщил в среду мэр Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
"Библиотеки начали превращаться в медиацентры, где можно и чашку кофе выпить, посидеть с друзьями, воспользоваться интернетом, почитать и получить современную книгу. Естественно, что на [это] возник запрос. Я встречался с библиотекарями, с руководителями домов культуры, которые видят, что спрос есть, но все то, что вокруг них, устарело. Поэтому мы приняли решение в течение трех-четырех лет большинство наших библиотек и домов культуры модернизировать, сделать их современными и еще более интересными для москвичей", — сказал Собянин.
В мае текущего года столичные власти объявили о начале реализации новой программы «Московские библиоцентры», в рамках которой ежегодно планируется ремонтировать по 40 — 50 зданий библиотек. Обновленные учреждения будут иметь доступ к электронным ресурсам, аудитории для выставок, мастер— классов, лекций, коворкинг-пространство, детскую развивающую зону, современный компьютерный зал, кафе и досуговые кружки для посетителей всех возрастов.
Такая модернизация проведена уже в нескольких библиотеках, после чего число посетителей в них увеличилось в среднем на 20%. С 2011 по 2017 год в 23 библиотеках был проведен капитальный ремонт.
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