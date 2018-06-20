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В Петербурге из-за ветра закрыли один из павильонов станции метро «Новокрестовская»
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В Петербурге из-за ветра закрыли один из павильонов станции метро «Новокрестовская» 

ТАСС 54 минуты назад
Фото: dp.ru
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 июня. /ТАСС/. Павильон станции петербургского метрополитена Невско-Василеостровской линии «Новокрестовская», которая находится у стадиона «Санкт-Петербург», закрыт из-за сильного ветра. Об этом в среду сообщила пресс-служба городской подземки.
Станция находится на намывных территориях Крестовского острова, на берегу Финского залива. Ветер с залива иногда достигает такой силы, что выйти из вестибюля бывает трудно.
"В 18:40 мск ст. «Новокрестовская» павильон-1 временно закрыт из-за сильного ветра. Павильон-2 работает в нормальном режиме", — говорится в сообщении.
Станция была открыта 26 мая, она построена к чемпионату мира по футболу и располагается в непосредственной близости со стадионом «Санкт-Петербург», где проходят матчи чемпионата.
В среду из-за сильного ветра в Ленинградской области без света остались около 25 тыс. человек, электроснабжение большинства из них уже восстановлено.
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