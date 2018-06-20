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Чем поливают деревья в Москве
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Чем поливают деревья в Москве 

Рамблер 2 часа назад
В нынешнем сезоне озеленители в Москве начали использовать новый препарат — микоризу, которая активирует рост корневой системы. В городских условиях микориза ещё не применялась, сейчас это происходит впервые. Препарат вносят под лиственные растения с тонкими корнями, после чего деревья начинают активно развиваться и бурно расти. Микориза — это живой организм, симбиоз грибов и корневой системы, она поставляет в корни полезные вещества. На обработку каждого дерева уходит около двух литров активатора, но вносить его нужно всего лишь один раз в три года. Такой периодичности достаточно для питания корней и роста деревьев. Для каждого вида деревьев специалисты подбирают свою разновидность удобрения. Озеленители в Москве сейчас не используют химические препараты, они обходятся биологическими удобрениями и активаторами роста.
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