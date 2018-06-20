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Москва раскалится
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Москва раскалится 

Мослента 1 час назад
В Москве в ближайшие дни может быть установлен новый температурный рекорд. Об этом сообщили «Интерфаксу» в Гидрометцентре России в среду, 20 июня.
«В субботу температура впервые перешагнет отметку в 30 градусов, воздух может раскалиться до 32 градусов», — сказал собеседник агентства.
Воздух в столице будет прогреваться постепенно. Так, в четверг, 21 июня, столбики термометров днем поднимутся до плюс 24-26 градусов, в пятницу — до 28-30 градусов. Возможна переменная облачность, однако осадков не ожидается.
Уже в воскресенье, 24 июня, москвичей после кратковременных гроз ждет заметное похолодание до плюс 20-25 градусов.
Во вторник, 19 июня, в Москве был побит температурный рекорд года: воздух прогрелся до плюс 29 градусов. Прошлый рекорд фиксировался 2 мая и составил плюс 27,9 градуса. Отмечалось, что в целом погода в столице сейчас теплее климатической нормы.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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