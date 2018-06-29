В столице стартовал фестиваль Moscow Flower Show

Вчера, 29 июня, в Москве стартовал международный фестиваль Moscow Flower Show («Москоу Флауэр Шоу»), где можно встретить профессиональных флористов, увидеть великолепные скульптуры из цветов, посетить мастер-классы по флористике и многое другое.

Фестиваль продлится полторы недели и представит выдающихся мировых профессионалов. Звёздные ландшафтные дизайнеры из Англии продемонстрируют всё своё мастерство и в режиме реального времени на глазах у зрителей возведут уникальные цветущие сады. Также для посетителей подготовлена развлекательная и познавательная программа.

Местом проведения фестиваля цветов стали две площадки: парки «Музеон» и «Зарядье». Посетить мероприятия можно ежедневно до 8 июля. Подробную информацию можно найти на официальном