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Стартовал фестиваль Moscow Flower Show
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В столице стартовал фестиваль Moscow Flower Show 

Москва меняется 29 июня 2018
Фото: Сергей Авдуевский / Москва меняется
Вчера, 29 июня, в Москве стартовал международный фестиваль Moscow Flower Show («Москоу Флауэр Шоу»), где можно встретить профессиональных флористов, увидеть великолепные скульптуры из цветов, посетить мастер-классы по флористике и многое другое.
Фестиваль продлится полторы недели и представит выдающихся мировых профессионалов. Звёздные ландшафтные дизайнеры из Англии продемонстрируют всё своё мастерство и в режиме реального времени на глазах у зрителей возведут уникальные цветущие сады. Также для посетителей подготовлена развлекательная и познавательная программа.
Местом проведения фестиваля цветов стали две площадки: парки «Музеон» и «Зарядье». Посетить мероприятия можно ежедневно до 8 июля. Подробную информацию можно найти на официальном
сайте фестиваля.
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