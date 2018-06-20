Собянин раскрыл подробности нового транспортного «каркаса» Москвы

За последние годы Москва построила около тысячи километров дорог, а в ближайшие годы появится еще столько же. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы «Наш город. Диалог с мэром» на канале «ТВ Центр».

"У нас было 300 километров метро на 10-й год. Мы должны построить еще 300 до 25-го года. Метро должно увеличиться почти двое. Плюс, появилось наземное метро в виде МЦК, и центральные диаметры. У нас тяжелого рельсового транспорта будет тысяча километров. Кроме того, мы построили около 700 километров дорог в Москве и около 200 километров вылетных магистралей. В ближайшие годы появится еще около тысячи километров", — рассказал Собянин.

Он отметил, что этот транспортный «каркас» Москвы даст новые качества транспортного обслуживания Москвы и Подмосковья на хорошем, мировом уровне.