Ещё
Собянин раскрыл подробности нового транспортного «каркаса» Москвы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кикабидзе предрек крах России
Кикабидзе предрек крах России

Собянин раскрыл подробности нового транспортного «каркаса» Москвы 

ТВ Центр 52 минуты назад
Фото: ТВ Центр
За последние годы Москва построила около тысячи километров дорог, а в ближайшие годы появится еще столько же. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в эфире программы «Наш город. Диалог с мэром» на канале «ТВ Центр».
"У нас было 300 километров метро на 10-й год. Мы должны построить еще 300 до 25-го года. Метро должно увеличиться почти двое. Плюс, появилось наземное метро в виде МЦК, и центральные диаметры. У нас тяжелого рельсового транспорта будет тысяча километров. Кроме того, мы построили около 700 километров дорог в Москве и около 200 километров вылетных магистралей. В ближайшие годы появится еще около тысячи километров", — рассказал Собянин.
Он отметил, что этот транспортный «каркас» Москвы даст новые качества транспортного обслуживания Москвы и Подмосковья на хорошем, мировом уровне.
ТВ Центр: последние новости
В Московском зоопарке случился беби-бум В метро "Говорово" завершаются отделочные работы Ремчуков рассказал о фейковых интернет-ресурсах в поддержку Собянина
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе1606
Трагически погиб российский ведущий86
Напалм для Донбасса, доллар по 50 и другие события дня21
Склонившие китаянку к оргии аргентинцы оказались армянами154
ВСУ захватили стратегические позиции в Донбассе42
Видео
04:27
Кудрин поразил масштабом выявленных нарушений
Экономика
01:32
Киев задумал нацелить американские Patriot на РФ
Украина Армия
11:50
Жена Киселева объяснила выгоду пенсионной реформы
Личный счет
03:11
Россиянам раскрыли дальнейшую судьбу цен на топливо
Личный счет
04:06
Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе
Экономика
00:45
С карты Украины исчезнут две области
Украина В мире
03:11
Крым ждет новая важная стройка
Общество
00:19
«М. Видео» откажется от бренда Media Markt
Компании Недвижимость
02:59
В Эстонии освободили российский паром
Прибалтика В мире
01:28
В РФ испугались американских пятитонных «Жнецов»
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение