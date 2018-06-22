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В Москве будет построено около тысячи километров дорог
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В Москве будет построено около тысячи километров дорог 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
АО «Мосинжпроект» выступает генеральным проектировщиком и техническим заказчиком на проектирование ключевых дорожных объектов российской столицы.
По словам градоначальника, с учётом Северо-Восточной хорды (СВХ), Южной рокады, Юго-Восточной хорды и ЦКАД в ближайшие годы появится ещё около тысячи километров дорог.
Мэр также упомянул и о планах построить в ближайшие годы около 300 км линий метро.
«У нас было 300 км метро на 2010 год. Мы должны построить ещё 300 км до 2025 года. Метро должно увеличиться почти вдвое. Плюс появилось наземное метро в виде Московского центрального кольца, и скоро реализуется проект Московских центральных диаметров», — сказал Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
Глава столицы подытожил, что такая дорожная инфраструктура выведет Москву на мировой уровень.
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