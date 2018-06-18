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К концу недели в Москву придет похолодание
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К концу недели в Москву придут похолодание и грозы 

РИАМО 4 часа назад
На предстоящих выходных температура воздуха в Москве опустится до плюс 20 градусов, пройдут дожди с грозами, сообщил РИАМО в понедельник дежурный метеоролог центра погоды «Фобос».
«К выходным, по тому развитию процессов, который мы имеем сейчас, температура должна понизиться до 20 градусов, пройдут дожди, прогремят грозы. Но средняя температура будет оставаться близкой к климатической норме», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что ночью в городе температура будет опускаться до плюс 8-12 градусов, такая погода продержится в столице два-три дня.
Текущий понедельник в Москве стал самым жарким днем с начала лета, воздух в столице прогрелся до 27,7 градуса. При этом самым теплым днем с начала года остается 2 мая, когда столбики термометров в городе показали плюс 27,9 градуса.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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