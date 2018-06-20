Более 200 км дорог построят в новой Москве за ближайшие 3,5 года

На территории новой Москвы в ближайшие 3,5 года планируется построить более 200 километров дорог, что больше в два раза по сравнению с показателями за последние шесть лет, сообщил журналистам в среду руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин

«За шесть лет в ТиНАО построено почти 86 километров дорог, а за ближайшие три с половиной года планируется построить более 200 километров. То есть это более в чем два раза больше», — сказал Жидкин.

Он добавил, что параллельно с дорогами строится и метро. Две станции уже были открыты. За этот и следующий год планируется открытие еще шести.

По словам руководителя департамента, также идет активно проектирование расширения железных дорог на Курском и Киевском направлениях.

Ранее Жидкин сообщил, что порядка 600-700 километров автомобильных дорог планируют построить в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) до 2035 года.