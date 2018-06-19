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На строительство детсадов в Новой Москве выделят 4 миллиарда
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На строительство детсадов в Новой Москве выделят 4 миллиарда 

Вести.Ru 37 минут назад
Фото: Вести.Ru
В своем Twitter градоначальник сообщил, что на детские сады в ТиНАО будет выделено более 4 миллиардов рублей.
Ранее руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин заяивл, что в 2018-2020 годах в Новой Москве планируется строительство 30 социальных объектов — 18 школ и 12 детских садов. Он подчеркнул, что мэр определил это приоритетной задачей.
С 2012 года в Новой Москве построено 34 детских сада, и количество дошкольных учреждений, возведенных за счет города, растет от года к году. Так, в этом году в поселении Московский уже ввели в эксплуатацию два детсада на 700 детей, говорится на портале столичного стройкомплекса.
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