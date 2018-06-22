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МЧС предупредило москвичей о 30-градусной жаре и порывистом ветре 22 июня
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МЧС предупредило москвичей о 30-градусной жаре и порывистом ветре 22 июня 

Агентство «Москва» 37 минут назад
Фото: Главный региональный
Жаркая погода с температурой до 31 градуса и ветер, порывы которого будут достигать 17 м/c, ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по столице.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, 22 июня в течение дня в Москве ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха составит 29-31 градус. Ветер юго-западный, южный со скоростью 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС призвали граждан быть осторожными и внимательными.
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