МЧС предупредило москвичей о 30-градусной жаре и порывистом ветре 22 июня 

Жаркая погода с температурой до 31 градуса и ветер, порывы которого будут достигать 17 м/c, ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по столице.
«По прогнозам синоптиков Росгидромет, 22 июня в течение дня в Москве ожидается переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха составит 29-31 градус. Ветер юго-западный, южный со скоростью 5-10 м/с, местами с порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении.
В связи с неблагоприятными погодными условиями в МЧС призвали граждан быть осторожными и внимательными.