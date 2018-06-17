Промзоны получат второе рождение

Ржавый пояс Москвы: столичные промзоны получают второе рождение

Старые московские промзоны теперь слабо напоминают о техническом прогрессе вековой давности. Сегодня столица взяла курс на обновление — гигантские заброшенные территории возрождаются.

Самое масштабное преображение промзоны в Москве сегодня происходит на территории бывшего завода ЗИЛ . Здесь на площади в 170 гектаров — это как 240 футбольных полей — вместо полуразрушенных цехов возводят целый город: жилые дома, школы, детские сады, концертный зал. Уже построили современный парк.

Новые собственники бережно относятся к истории места. Так, главный объект парка — километровый пешеходный мост — по замыслу голландского дизайнера будет символизировать именно "Завод имени Лихачева".

Гигант советской промышленности, выпускавший автобусы, холодильники и, конечно, знаменитые грузовики, вслед за распадом СССР постепенно разваливался. Крушение ЗИЛа стало трагедией для тысяч рабочих и настоящим социальным и психологическим сломом для всей страны, а в Москве огромная часть Даниловского района превратилась в трущобы. Чтобы вновь вдохнуть жизнь в оставшуюся бетонную пустыню, потребуется не один год.

"Очень сложные и мощные сооружения были, когда мы пришли. Нужно понимать, что в советское время строили всё на случай войны и, конечно, мощность сооружений была непростой задачкой для строителей, но они такие задачки любят и справляются с ними", — говорит Иван Романов, управляющий директор строительной компании.

Полтора миллиона квадратных метров недвижимости, второе по масштабу преображение промзоны в мире. Уже готовы первые пять жилых домов. А через 5-6 лет на "необитаемом" острове смогут жить и работать более 50 тысяч москвичей.

ЗИЛАРТ — не единственный пример перестройки заброшенных заводов в столице. Кондитерская фабрика, когда-то манившая москвичей запахом шоколада, теперь привлекает совсем другими запахами. Десятки ресторанчиков, магазинов, парикмахерских. После того, как производство перенесли другое место, заводские корпуса превратились в гигантскую торгово-выставочную площадку. Стены не тронули и название осталось — "Красный октябрь" . Кто же откажется от бренда.

А на Дербеневской набережной ситценабивная мануфактура Цинделя переродилась в настоящий деловой квартал.

Москва идёт в ногу с мировым трендом. Предприятия выносят за пределы городов, промзоны получают второе рождение. В Нью-Йорке вместо заброшенной железной дороги сделали парк. В Копенгагене на месте складов появился район Исландс Брюгге — сейчас это один из самых дорогих районов города.

Ржавый пояс промзон сегодня составляет шестую часть всей территории старой Москвы. "До 2000-х годов, к сожалению, промзоны становились зонами социальной напряженности. Они сдавались под склады, какие-то непонятные бизнесы, становились центрами криминогенной обстановки", — говорит Сергей Георгиевский , урбанист, специалист по комплексному планированию территорий.

Промзоны находятся в удобных местах — на набережных, возле МЦК. Это уникальный ресурс, который позволит строить, и при этом, не перегружать город. Москва переходит от расширения границ к переосмыслению уже имеющихся.

"В основном весь ввод недвижимости в Москве, в старой ее части, происходит именно в промзонах, в то время как раньше речь шла о точечной застройке во дворах. Сегодня же на первом плане комплексная застройка промышленных территорий", — подчеркнул мэр Москвы Сергей Собянин.

В ближайшие годы пренебрежительное понятие "промка" потеряет актуальность. 18 тысяч гектаров станут зонами притяжения. Ржавый пояс столицы не просто отчистят — он обрастет новыми городскими достопримечательностями.