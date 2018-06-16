Ещё
Собянин отреагировал на наезд на пешеходов в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Собянин взял под личный контроль ситуацию с наездом такси на пешеходов в центре Москвы 

ТАСС 1 час назад
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что держит на контроле ситуацию с наездом таксиста на толпу пешеходов в центре столицы.
"На Ильинке произошел неприятный инцидент с такси. Водитель не справился с управлением. Пострадали несколько человек, которым уже оказана необходимая помощь. Держу ситуацию на контроле", — написал мэр в своем Twitter.
Ранее в районе дома 5/2 на Ильинке водитель автомобиля такси выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Он был задержан и доставлен в отдел полиции.
По данным московского департамента здравоохранения, в результате ДТП травмы получили восемь человек. В посольстве Мексики ранее сообщили, что в инциденте пострадали две гражданки этой страны.
ТАСС: последние новости
Собянин рассказал волонтерам о собаке, которую взял из приюта Собянин как кандидат в мэры Москвы пообещал повсеместно внедрить раздельный сбор мусора Все трамваи в Москве начинают работать без турникетов
Комментарии12  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стало известно о провокации НАТО против России128
Наезд на толпу в Москве: врачи рассказали о пострадавших25
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста1116
Британские СМИ наврали об ужасах российской жизни366
8-метровый питон целиком съел женщину47
Видео
00:56
ВСУ испытали американскую систему «Рембасс-2»
Армия В мире
04:51
Названа цель пенсионной реформы в России
Экономика Личный счет
11:50
Голикова заявила о массовых сокращениях
Общество Личный счет
00:46
Умер Геннадий Рождественский
Происшествия Общество
01:18
Мужчину убило гробом его матери
В мире Азия
01:12
«ЕС будет избавляться от зависимости»
В мире Статьи
04:51
Принятие пенсионной реформы оказалось неизбежным
Личный счет Общество
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
02:39
Украина лишилась промышленного гиганта
Украина В мире
11:50
Голикова обнадежила россиян прибавкой к пенсии
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение