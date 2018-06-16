Собянин отреагировал на наезд на пешеходов в Москве

Собянин взял под личный контроль ситуацию с наездом такси на пешеходов в центре Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что держит на контроле ситуацию с наездом таксиста на толпу пешеходов в центре столицы.

"На Ильинке произошел неприятный инцидент с такси. Водитель не справился с управлением. Пострадали несколько человек, которым уже оказана необходимая помощь. Держу ситуацию на контроле", — написал мэр в своем Twitter.

На Ильинке произошел неприятный инцидент с такси. Водитель не справился с управлением. Пострадали несколько человек, которым уже оказана необходимая помощь. Держу ситуацию на контроле. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) June 16, 2018

Ранее в районе дома 5/2 на Ильинке водитель автомобиля такси выехал на тротуар и наехал на пешеходов. Он был задержан и доставлен в отдел полиции.