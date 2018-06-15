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В Москву придет жара
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В Москве в выходные будет жаркая солнечная погода 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Жаркая солнечная погода придет в Москву в предстоящие выходные, столбики термометров поднимутся до отметки плюс 26 градусов, сообщил РИА Новости специалист погодного центра "Фобос" Евгений Тишковец в пятницу.
"Уже сегодня температурный фон вернется в свое климатическое русло. В субботу-воскресенье скандинавский антициклон продолжит усиливать свои позиции. На небе будет ни облачка, солнце, ветер практически штилевой", — сказал он.
Синоптик отметил, что температура в ночь на субботу составит 9-11 градусов тепла, днем — плюс 23-25, в воскресенье ночью плюс 11-13, днем поднимется до плюс 24-26 градусов.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
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