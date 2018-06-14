Праздник большой футбольной семьи: «Иностранцы болели за россиян даже больше, чем наши»

Первый матч чемпионата мира стал настоящим праздником для всех любителей футбола в стране. В соцсетях шутят, что в пятницу половина столицы не выйдет на работу. Россия рвет саудовцев на радость всем.

Но главными свидетелями праздника были зрители стадиона «Лужники». Поначалу волновались, не будет ли проблем с проходом на стадион, но в итоге все службы сработали четко. На трибуны люди попали быстро, и 80 тысяч болельщиков погнали свою команду вперед.

Южной Африки и Прямая трансляция на телевидении показывала фанатов из США Австралии — на трибунах действительно был праздник большой футбольной семьи. Тысячи болельщиков также пришли поддержать команду в фан-зону на Воробьевых горах, о которой так много говорили в последнее время. Студентам МГУ она не нравилась, ибо портит исторический вид, а вот фанаты футбола эмоции уравновесили, превосходно проведя время, рассказывает корреспондент Business FM Сергей Бобрик:

«Эйфория пришла, наверное, только после третьего гола. Саудовская Аравия — соперник проходной, и люди сначала принимали это как должное, причем наши болельщики. А вот были болельщики сборной Колумбии , которые поддерживали нас, и они, можно сказать, задавали тон болению. Иностранные болельщики, как ни странно, поддерживали нашу сборную даже больше, чем наши. Колумбийцев вообще какое-то несчетное количество, наверное, их было больше всех на этом матче в фан-зоне. Они выделялись по желтым футболкам. Мексиканцы в сомбреро, все дружелюбные, все друг с другом фоткаются».

Главная и пока единственная беда в организации турнира — это торговля. Если в «Лужниках» спрос на атрибутику и сувениры явно превысил предложение, то в фан-зоне не лучшим образом оборудовали фудкорт. Но это единственный минус, говорит болельщик Виктор:

«В фан-зоне понравилось смотреть, за одним маленьким исключением: фудкорт там не очень, очень долго приходилось что-то покупать. Сама фан-зона организована отлично, мне кажется. А футбол просто великолепный. Атмосфера бесподобная, очень много иностранцев, которые дружелюбны, и очень порадовало, что они за наших болеют».