Названы сроки открытия метро у аэропорта «Внуково»

Станция метро Калининско-Солнцевской линии возле аэропорта «Внуково» может открыться через три-четыре года, пишет РБК.

Будущая станция будет построена в 600-800 м от аэропорта. Проект планировки территории для продления Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково планируется утвердить в 2019 году. Продлить ее намерены от тупиков за станцией «Рассказовка» вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту вдоль Центральной улицы.

Участок Калининско-Солнцевской линии от «Мичуринского проспекта» до «Рассказовки» планируется открыть в следующем месяце.