Ещё
Названы сроки открытия метро у аэропорта «Внуково»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
ЕС определился с санкциями по Крыму
ЕС определился с санкциями по Крыму

Названы сроки открытия метро у аэропорта «Внуково» 

Inmyroom 17 июня 2018
Фото: Inmyroom
Станция метро Калининско-Солнцевской линии возле аэропорта «Внуково» может открыться через три-четыре года, пишет РБК.
Будущая станция будет построена в 600-800 м от аэропорта. Проект планировки территории для продления Калининско-Солнцевской линии метро до аэропорта Внуково планируется утвердить в 2019 году. Продлить ее намерены от тупиков за станцией «Рассказовка» вдоль Боровского шоссе с выходом к аэропорту вдоль Центральной улицы.
Участок Калининско-Солнцевской линии от «Мичуринского проспекта» до «Рассказовки» планируется открыть в следующем месяце.
Inmyroom: последние новости
Риелторы назвали стоимость аренды самой дешевой квартиры в Москве Названы московские районы у метро с самым дешевым съемным жильем Москвичам предложили выбрать название для розовой ветки метро
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тяжелобольной Билан обратился к народу104
Пока вы спали: «Зарплатные конверты» вскроют114
Таможня решила окончательно расстроить россиян334
Названа замена балльной системе пенсий162
Украина может потерять новые территории971
Видео
05:22
ЕС определился с санкциями по Крыму
Экономика В мире
59:02
Украина может потерять новые территории
Украина В мире
03:59
Промзоны получат второе рождение
Новости Москвы
02:26
ВСУ перебросили в Донбасс «Осу»
В мире Войска
15:12
Пока вы спали: «Зарплатные конверты» вскроют
Общество
00:07
Из ТЦ Афимолл валит густой дым
Происшествия
00:27
Автобус наехал на зрителей концерта в Амстердаме
Происшествия
00:27
Названа замена балльной системе пенсий
Личный счет Экономика
00:29
Число пострадавших от трагедии в Японии увеличилось
Происшествия
02:55
Порошенко нашел способ остановить «Северный поток-2»
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение