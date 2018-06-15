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Пешие инспекторы АМПП помогут оплатить парковку в Москве болельщикам из других городов
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Пешие инспекторы АМПП помогут оплатить парковку в Москве болельщикам из других городов 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.
«Некоторые болельщики из разных городов России планируют поездки в столицу на своих личных автомобилях. Чтобы у них не возникло сложностей, инспекторы будут помогать им оплачивать парковку, а также проконсультируют по всем возникшим вопросам», — сказал М. Ликсутов.
Он отметил, что в первую очередь сотрудники будут объяснять, как пользоваться приложением «Парковки Москвы».
«Получить ответы на все вопросы по парковкам гости столицы также могут в сервисных центрах «Московский транспорт» ежедневно с 8:00 до 20:00 по адресам: ул. 1905 года, д. 25; ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1. Также можно обратиться в единый контакт-центр», — заключил М. Ликсутов.
Ранее АМПП обратились к водителям с просьбой предельно внимательными на дорогах и оставлять машины только в разрешенных для этого местах.
Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в России с 14 июня по 15 июля. Матчи будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Калининграде, Санкт-Петербурге, Волгограде, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи и Екатеринбурге.
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