Пешие инспекторы АМПП помогут оплатить парковку в Москве болельщикам из других городов

Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заммэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов.

«Некоторые болельщики из разных городов России планируют поездки в столицу на своих личных автомобилях. Чтобы у них не возникло сложностей, инспекторы будут помогать им оплачивать парковку, а также проконсультируют по всем возникшим вопросам», — сказал М. Ликсутов.

Он отметил, что в первую очередь сотрудники будут объяснять, как пользоваться приложением «Парковки Москвы».

«Получить ответы на все вопросы по парковкам гости столицы также могут в сервисных центрах «Московский транспорт» ежедневно с 8:00 до 20:00 по адресам: ул. 1905 года, д. 25; ул. Старая Басманная, д. 20, корп. 1. Также можно обратиться в единый контакт-центр», — заключил М. Ликсутов.

Ранее АМПП обратились к водителям с просьбой предельно внимательными на дорогах и оставлять машины только в разрешенных для этого местах.