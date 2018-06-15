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АМПП просит водителей соблюдать правила парковки в выходные в связи с проведением матчей ЧМ-2018
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АМПП просит водителей соблюдать правила парковки в выходные в связи с проведением матчей ЧМ-2018 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
ГКУ «АМПП» просит автомобилистов быть внимательными и соблюдать правила парковки в предстоящие выходные в связи с проведением матчей чемпионата мира по футболу. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил заместитель генерального директора ГКУ «АМПП» Андрей Головатюк.
«В России стартовал чемпионат мира по футболу 2018 г. Десятки тысяч туристов со всего света приехали в российские города, чтобы посмотреть игры своих сборных и полюбоваться местными достопримечательностями. В Москве в общей сложности пройдут 12 матчей, их примут стадионы «Лужники» и «Спартак». В связи с этим ГКУ «АМПП» просит автомобилистов быть предельно внимательными на дорогах и оставлять машины только в разрешенных для этого местах. Просим соблюдать правила парковки, чтобы не создавать аварийных ситуаций. Неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной ДТП, а также помешать движению общественного транспорта», — сказал А. Головатюк.
Он напомнил, что за день до проведения матча и в день игры на близлежащих к стадионам территориях будут вводиться ограничения движения. Подробнее о перекрытиях можно узнать на Едином транспортном портале transport.mos.ru. ​ По всем вопросам московского парковочного пространства можно обратиться в единый контакт-центр «Московский транспорт» по телефонам 8-495-539-54-54 и 3210.
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