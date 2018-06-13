Москвичам пообещали 30-градусную жару

Синоптики прогнозируют на следующей неделе жаркую погоду в Москве. Отмечается, что воздух прогреется до 28 °С, не исключено — 30 °С.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.
«На следующей неделе, поскольку погоду определяет антициклон, не исключено, температура воздуха будет порядка плюс 28-29 °С, не исключено и 30 °С», — сказала Позднякова.
Ранее также сообщалось, что к выходным в столице ожидается до +25 °С.
НСН со ссылкой на Гидрометцентр также писала, что лето в Москве будет тёплым, с холодными и жаркими периодами.
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