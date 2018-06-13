Ещё
Москвичам пообещали 30-градусную жару
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Синоптики прогнозируют жару до 30 °С в Москве на следующей неделе 

RT на русском 49 минут назад
Синоптики прогнозируют на следующей неделе жаркую погоду в Москве. Отмечается, что воздух прогреется до 28 °С, не исключено — 30 °С.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста столичного Метеобюро Татьяну Позднякову.
«На следующей неделе, поскольку погоду определяет антициклон, не исключено, температура воздуха будет порядка плюс 28-29 °С, не исключено и 30 °С», — сказала Позднякова.
Ранее также сообщалось, что к выходным в столице ожидается до +25 °С.
НСН со ссылкой на Гидрометцентр также писала, что лето в Москве будет тёплым, с холодными и жаркими периодами.
Полный прогноз погоды смотрите на Рамблере.
RT на русском: последние новости
Английская писательница Хопкинс поставила московское метро в пример британскому Музей Москвы покажет программу «Город футбола» к ЧМ-2018 В Москве открыли 118 зон отдыха к лету
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
СМИ сообщили о смерти Говорухина75
«Это намного серьезнее, чем санкции»118
Погибшая на Волге семья сняла «пророческое» видео206
Россия заплатит за Донбасс296
Израиль показал убийцу «Панцирей»46
Видео
00:48
В Гватемале активизировался смертоносный вулкан
Катастрофы В мире
00:48
Израиль показал убийцу «Панцирей»
Армия Оружие
06:52
Над мировой экономикой «сгустились тучи»
Экономика Европа
01:56
Бойцы ВСУ подняты по тревоге
В мире Армия
01:56
Акула откусила кусок от другой акулы
Происшествия
03:58
Москвичам пообещали 30-градусную жару
Новости Москвы Общество
01:11
Дочь Трампа высмеяли за пословицу
В мире
00:55
Енот залез на небоскреб по отвесной стене
Происшествия
00:49
Апокалипсис по договору: как воюют с ядерным оружием
Статьи Оружие
00:35
СМИ сообщили о смерти Говорухина
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение