Срок ограничения движения по переулку Газетному продлили в Ростове

Срок ограничения движения по переулку Газетному продлили в Ростове-на-Дону до конца сентября, сообщает городской департамент автодорог.

«До 30.09.2018 будет продлено ограничение движения транспортных средств по пер. Газетный на участке от ул. М. Горького до ул. Красноармейская», — говорится в сообщении.

Напомним, движение на участке переулка Газетного перекрыто с 29 июня 2017 года в связи с ремонтом фасада строения, входящего в комплекс промышленных зданий фабрики В. И. Асмолова.

Снять ограничения планировалось 30 июня.