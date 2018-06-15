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Срок ограничения движения по переулку Газетному продлили в Ростове
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Срок ограничения движения по переулку Газетному продлили в Ростове 

АиФ Ростов 15 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Срок ограничения движения по переулку Газетному продлили в Ростове-на-Дону до конца сентября, сообщает городской департамент автодорог.
«До 30.09.2018 будет продлено ограничение движения транспортных средств по пер. Газетный на участке от ул. М. Горького до ул. Красноармейская», — говорится в сообщении.
Напомним, движение на участке переулка Газетного перекрыто с 29 июня 2017 года в связи с ремонтом фасада строения, входящего в комплекс промышленных зданий фабрики В. И. Асмолова.
Снять ограничения планировалось 30 июня.
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Комментарии  Ещё 2 источника 
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