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«Ради такого события готов пойти пешком»
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«Ради такого события готов пойти пешком». Как передвигаться по Москве во время ЧМ? 

BFM.RU 38 минут назад
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Московский Центр организации дорожного движения предупреждает о пробках 13 и 14 июня из-за чемпионата мира по футболу и призывает передвигаться на общественном транспорте. На экранах в метро появились объявления с рекомендацией воспользоваться велосипедами.
Специально к ЧМ в Москве начал действовать бюджетный тариф на велопрокат. Поездки до 60 минут будут бесплатными. За час проката придется отдать 100 рублей. Однако выгоднее брать велосипед сразу на три дня: услуга обойдется в 350 рублей.
Вадим Дымов, основатель ГК «Дымов»: «В Москве уже давным-давно удобнее ездить на общественном транспорте, крайний случай — на такси. Я с удовольствием и на велосипед пересяду. Я живу в центре с некоторых пор, поэтому мне и велосипед не нужен — можно пешком везде добираться».
За месяц до старта чемпионата в Москве также открыли 25 пунктов проката электросамокатов. Самокат, велосипед, мопед — эксперт моды, телеведущий Влад Лисовец рекомендует пользоваться этими средствами передвижения не только во время мундиаля:
Влад Лисовец, эксперт моды, телеведущий: «Ради такого события я даже готов пойти пешком, дабы разгрузить улицы Москвы, чтобы в этот день у людей, особенно болельщиков, которые приедут к нам в столицу, было комфортное передвижение. Я считаю, что москвичам вообще давно пора как-то пересаживаться на транспорт, тем более что автобусы и троллейбусы ходят по выделенной полосе, это получается гораздо быстрее. Я давно летом езжу на велосипеде и мопеде, поэтому меня эта проблема вообще не коснется».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин призвал в день открытия чемпионата предоставить москвичам дополнительный выходной. Однако только половина опрошенных Business FM руководителей компаний готова поддержать эту идею. Остальные обещают отпускать сотрудников на матчи и лояльно относиться к опозданиям.
Также специально к чемпионату мира модернизировано приложение «Метро Москвы». Теперь приложение доступно на португальском, испанском, китайском, немецком и французском языках. Специально для болельщиков метрополитен составил «идеальные маршруты». На отдельной карте метро обозначено, как удобнее доехать от конкретной станции до определенной точки, например, до Воробьевых гор, где проходит Фестиваль болельщиков.
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