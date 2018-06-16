Ещё
В пермских в автобусах появился бесплатный Интернет
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В пермских в автобусах появился бесплатный Интернет 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В более чем ста автобусах Перми появился бесплатный Интернет.
В администрации Перми рассказали, что бесплатный wi-fi для пассажиров начал работать на автобусах пяти маршрутов: №18, 32, 34, 48, 77. Также к системе скоро полностью подключат маршрут № №53. В общей сложности, в городе оборудовали более 100 автобусов. В ближайшее время роутеры планируют установить в автобусах маршрутов №22 и №78.
Для подключения к бесплатной сети пассажирам достаточно иметь мобильное устройство с поддержкой wi-fi. Подключение осуществляется через сеть «AvtoBas». Информацию о том, подключён ли автобус к системе, можно увидеть в салонах автобусов.
АиФ Пермь: последние новости
Газанули! Чем чреват рост цен на бензин? Названа официальная причина крушения А321 в Египте Саночница Татьяна Иванова может выступить на Олимпиаде в Пхёнчхане
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведев определил судьбу пенсионной реформы371
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста309
Малахов «заткнул» неадекватную звезду49
Украинский промышленный гигант прекратил работу59
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах615
Видео
00:37
Путин сделал заявление по зарплатам в регионах
Личный счет Политика
11:50
Голикова обнадежила россиян прибавкой к пенсии
Личный счет Экономика
01:51
Путин простился с Говорухиным
Общество Политика
08:25
Познер поразил ответом на повышение пенсионного возраста
Личный счет Общество
00:47
Жесткая посадка в киевском аэропорту попала на видео
Происшествия В мире
02:24
Трамп нахамил половине лидеров G7
В мире Азия
04:34
Медведев определил судьбу пенсионной реформы
Общество Личный счет
00:50
Ил-76 МЧС сбросил тонны воды на полицейских
Происшествия
02:19
Пашинян собрался в отставку
В мире СНГ
00:58
«Крым потеряли, ФБР опозорили, вот мрази»
В мире Конфликты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение