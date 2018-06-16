В пермских в автобусах появился бесплатный Интернет

В более чем ста автобусах Перми появился бесплатный Интернет.

В администрации Перми рассказали, что бесплатный wi-fi для пассажиров начал работать на автобусах пяти маршрутов: №18, 32, 34, 48, 77. Также к системе скоро полностью подключат маршрут № №53. В общей сложности, в городе оборудовали более 100 автобусов. В ближайшее время роутеры планируют установить в автобусах маршрутов №22 и №78.

Для подключения к бесплатной сети пассажирам достаточно иметь мобильное устройство с поддержкой wi-fi. Подключение осуществляется через сеть «AvtoBas». Информацию о том, подключён ли автобус к системе, можно увидеть в салонах автобусов.