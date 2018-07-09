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Несколько улиц Иркутска закроют для проезда на этой неделе
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Несколько улиц Иркутска закроют для проезда на этой неделе 

АиФ Иркутск 12 часов назад
Фото: АиФ Иркутск
Ограничивать движения транспорта на некоторых улицах Иркутска начнут с 10 июля. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Так, с 10 июля по 31 августа будет закрыто движение транспорта по безымянному проезду вдоль бульвара Рябикова от ул. Аргунова (железнодорожный переезд) до ул. Доржи Банзарова. На этом участке проведут ремонт дорожного покрытия.
С 11 июля по 30 августа закроют проезд по улице 25 Октября на участке от Лебедева-Кумача до Трилиссера, где начинают строить новую тепловую магистраль.
На 4 дня с 13 июля ограничат движение на улице Гравийной во втором Иркутске. Там будут ремонтировать тепловые сети. Объезжать место ремонта водители смогут по территории парковки в этом районе.
Напомним, ранее была закрыта для проезда улица Чехова. Ремонт дороги там продлится до конца июля.
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