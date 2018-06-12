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Водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт из‑за сильного ветра в Москве
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Водителям посоветовали пересесть на общественный транспорт из‑за сильного ветра в Москве 

РИАМО 2 часа назад
Фото: РИАМО
Автомобилистам столицы посоветовали по возможности пересесть на общественный транспорт из-за грозы и сильного ветра во вторник, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».
«МЧС вновь предупреждает о грозе и усилении ветра до 22 метров в секунду. Пожалуйста, будьте осторожны! Для передвижения по городу пользуйтесь городским транспортом», — говорится в сообщении.
Ранее водителям рекомендовали не парковать авто возле рекламных щитов и деревьев в Москве из-за штормового ветра в День России.
Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре: в столице во второй половине дня и вечером во вторник ожидается гроза с порывами ветра до 22 метров в секунду.
В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности из-за грозы и сильного ветра утром и в течение дня.
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