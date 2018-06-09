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Спасатели потушили пожар в вагоне электрички на станции «Кукаринская» Белорусского направления
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Спасатели потушили пожар в вагоне электрички на станции «Кукаринская» Белорусского направления 

Вечерняя Москва 38 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в вагоне электрички. Инцидент произошел на станции «Кукаринская» Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД).
— В 19:34 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в вагоне электропоезда по адресу: Московская область, Можайский муниципальный район, станция «Кукаринская», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.
В ведомстве уточнили, что в 19:43 пожар был локализован, его площадь составила 10 квадратных метров. Пожар был потушен в 19:44. На месте работали 10 человек и три единицы техники.
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