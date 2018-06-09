Спасатели потушили пожар в вагоне электрички на станции «Кукаринская» Белорусского направления

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание в вагоне электрички. Инцидент произошел на станции «Кукаринская» Белорусского направления Московской железной дороги (МЖД).

— В 19:34 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в вагоне электропоезда по адресу: Московская область , Можайский муниципальный район, станция «Кукаринская», — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу.

В ведомстве уточнили, что в 19:43 пожар был локализован, его площадь составила 10 квадратных метров. Пожар был потушен в 19:44. На месте работали 10 человек и три единицы техники.