До 17% месячной нормы осадков выпало в столице 8 июня

Проливной дождь, который шел в Москве пять часов, принес до 17% месячной нормы осадков. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

«Зона осадков покидает столицу. Дождь шел пять часов. Его интенсивность в разных районах города отличалась почти в восемь раз. В северном, северо-восточном и восточном округах Москвы количество осадков достигло 17 мм (до 17% месячной нормы). Тогда как в южном округе отмечено всего от 2 до 4 мм. В остальных округах города количество осадков составило 4-7 мм. В центре дождь начался около 12:00 и к 17:00 в районе трех вокзалов его выпало больше всего в округе — 11 мм», — говорится в сообщении.

Ранее в центре погоды «Фобос » Агентству городских новостей «Москва» сообщили о том, что во второй половине дня в Москве пройдут ливни, местами выпадет около 10% месячной нормы осадков