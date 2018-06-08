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До 17% месячной нормы осадков выпало в столице 8 июня
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До 17% месячной нормы осадков выпало в столице 8 июня 

Агентство «Москва» 14 часов назад
Проливной дождь, который шел в Москве пять часов, принес до 17% месячной нормы осадков. Об этом сообщает портал «Метеоновости».
«Зона осадков покидает столицу. Дождь шел пять часов. Его интенсивность в разных районах города отличалась почти в восемь раз. В северном, северо-восточном и восточном округах Москвы количество осадков достигло 17 мм (до 17% месячной нормы). Тогда как в южном округе отмечено всего от 2 до 4 мм. В остальных округах города количество осадков составило 4-7 мм. В центре дождь начался около 12:00 и к 17:00 в районе трех вокзалов его выпало больше всего в округе — 11 мм», — говорится в сообщении.
Ранее в центре погоды «Фобос» Агентству городских новостей «Москва» сообщили о том, что во второй половине дня в Москве пройдут ливни, местами выпадет около 10% месячной нормы осадков
В пресс-службе главного управления МЧС по столице сообщили о том, что в Москве 8 июня 2018 г. ожидается дождь, гроза и сильный ветер, порывы которого будут достигать 19 м/с.
Агентство «Москва»: последние новости
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