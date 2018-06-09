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В Московском зоопарке родились рысята
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В Московском зоопарке родились детеныши восточносибирской рыси 

РИА Новости 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Детеныши восточносибирской рыси появились на свет около месяца назад в Московском зоопарке, сообщается на сайте мэра города
"Меньше месяца назад у восточносибирских рысей в Московском зоопарке появились четыре детеныша. О новорожденных заботится все большое рысиное семейство, проживающее в зоосаде: мать, отец и трое подросших братьев и сестер, родившихся в прошлом году", — говорится в сообщении.
По словам генерального директора Московского зоопарка Светланы Акуловой, которые приводятся на сайте, в дикой природе рыси предпочитают уединенный образ жизни, поэтому такая сплоченность в рысиной семье является уникальным случаем.
Восточносибирские рыси на протяжении восьми лет не могли найти общий язык и создать пару.
"И только в прошлом году подарили зоопарку трех долгожданных детенышей: двух самок и самца. Планируется, что в будущем подросшие малыши отправятся в другие европейские и отечественные зоопарки", — добавляется в сообщении.
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