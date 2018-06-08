Более 300 человек приняли участие в Московском фестивале приемных семей

С целью поддержки сообщества приемных семей города Москвы , популяризации их благородной миссии, а также оказания содействия в развитии семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Москве был проведен фестиваль приемных семей в Парке культуры и отдыха на Красной Пресне.

Это праздник был организован для приемных семей, опекунов, попечителей, усыновителей — всех тех, кто открыл свои сердца детям. Гости прослушали концерт творческих коллективов с участием приемных семей. В программе праздника были мастер-классы, анимационная программа, увлекательный семейный квест, шоу мыльных пузырей и многое другое.