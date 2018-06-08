Ещё
Более 300 человек приняли участие в Московском фестивале приемных семей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 300 человек приняли участие в Московском фестивале приемных семей 

Каховка 8 июня 2018
Фото: Каховка
С целью поддержки сообщества приемных семей города Москвы, популяризации их благородной миссии, а также оказания содействия в развитии семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, в Москве был проведен фестиваль приемных семей в Парке культуры и отдыха на Красной Пресне.
Это праздник был организован для приемных семей, опекунов, попечителей, усыновителей — всех тех, кто открыл свои сердца детям. Гости прослушали концерт творческих коллективов с участием приемных семей. В программе праздника были мастер-классы, анимационная программа, увлекательный семейный квест, шоу мыльных пузырей и многое другое.
Каховка: последние новости
Маломобильные граждане проверят места парковки для инвалидов в Москве «Активные граждане» выбрали дизайн единого читательского билета Около 9 тыс волонтеров будут работать в Москве в период проведения ЧМ-2018
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Билан отменил концерт из-за смертельно опасной болезни42
США отказались подписывать итоговое коммюнике G716
Макрон огласил условие для возвращения РФ в G8116
Европарламент готовит «конец интернету»32
Россиянам предрекли бензин по 100 рублей260
Видео
01:39
МИД сделал заявление о силовой операции в Донбассе
Политика
00:56
Россиян готовят к резкому росту цен на еду
Экономика Личный счет
00:59
Путин прибыл в Пекин
Политика Азия
03:55
США отказали в визах команде КВН
Общество Путешествия
03:16
Пока вы спали: G7 создает группу противодействия РФ
Общество
00:39
Лидер КНР подарил Путину гуцинь
Политика
01:40
Собянин попросил дать москвичам выходной
Новости Москвы Общество
02:20
Луну, «падающую» на Землю, сняли на Канарах
Наука Наука и техника
03:47
Меркель назвала условия возвращения России в G8
Европа В мире
00:25
Нападение утки на таксиста попало на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение