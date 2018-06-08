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В Риме пассажиры метро перепутали техническую аварию со взрывом — видео
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В Риме пассажиры метро перепутали техническую аварию со взрывом — видео 

Пятый канал 47 минут назад
Фото: Пятый канал
Из-за технической аварии, произошедшей на несколько станциях метро в Риме, эвакуировали более тысячи пассажиров. По информации «РАИ-ньюс-24», на станциях отключилось электричество, из-за чего их пришлось временно закрыть. Сейчас на местах происшествия работают пожарные и медики. О пострадавших не сообщается.
Также отмечается, что среди пассажиров возникла паника — многие думали, что в метрополитене произошел взрыв.
Ранее Пятый канал сообщал о коллапсе, возникшем на «синей» ветке петербургского метро из-за неисправного поезда.
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