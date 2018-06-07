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Воронцовский парк приглашает на летнюю программу
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Воронцовский парк приглашает на летнюю программу 

Управа района Ясенево 7 июня 2018
Фото: Управа района Ясенево
Посетители Воронцовского парка всех возрастов смогут поучаствовать в интерактивной программе «Многоточие». По выходным в Шахматном павильоне библиотекари вместе с гостями будут вспоминать фразеологизмы со словом «точка». Специалисты расскажут о точках в литературе и искусстве, поговорят о точках на карте, устроят селфи-точку и выставку рисунков «Портрет точки».
В Воронцовском парке также открылась летняя читальня, которая будет работать по субботам и воскресеньям, с 12.00 до 18.00. Посетителей ждет обширная программа, подготовленная сотрудниками библиотек ЮЗАО.
А еще 10 июня гостей приглашают на мастер-классы по живописи в стиле пуантилизм и бисероплетению, 16 июня — на интерактивную программу «Все о кошках и котах и не только», а 24 июня — на интерактивную программу, посвященная 50-летию открытия библиотеки № 179 на ул. Вавилова, 86 и викторину «Попади в точку» по фотохронике истории Ломоносовского района.
Участие в программах бесплатное.
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