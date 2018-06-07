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В предстоящие выходные в Москве пройдет Фестиваль приемных семей
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В предстоящие выходные в Москве пройдет Фестиваль приемных семей 

Савелки 7 июня 2018
Фото: Савелки
Ежегодный традиционный праздник — Фестиваль приемных семей столицы, будет проходить 9 и 10 июня. В первый день для семей москвичей, где воспитываются приемные дети, организуют экскурсионные прогулки на теплоходах по Москве-реке. В воскресенье к празднику смогут присоединиться все желающие.
Фестивальная программа в старинном городском парке «Красная Пресня» начнется в 12.00 с концерта творческих коллективов Москвы, в нем примут участие и сами приемные семьи. Маленькие и взрослые гости мероприятия также смогут поучаствовать в творческих мастер-классах, увлекательном семейном квесте, анимационной программе для всех возрастов, послушать познавательные лекции о детском здоровье и увидеть фокусы, химическое шоу и шоу мыльных пузырей.
В рамках праздника, приемные семьи, по доброй традиции, высадят кусты сирени на «Аллее приемных семей».
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