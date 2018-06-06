Заммэра Бирюков прибыл на место пожара на Большой Дмитровке

На место пожара на улице Большая Дмитровка прибыл заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков , сообщается в Twitter Комплекса городского хозяйства.

В операции по ликвидации возгорания задействованы не только спасатели, но и другие оперативные службы города.

Пострадавших в результате пожара нет.

В 15:59 на крыше Дома педагогической книги, расположенного в центре столицы на улице Большая Дмитровка, произошло возгорание. По данным МЧС, на крыше загорелись обрешетник кровли и утеплитель. ПОРТАЛ МОСКВА 24 ВЕДЕТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ