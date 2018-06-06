Ещё
Заммэра Бирюков прибыл на место пожара на Большой Дмитровке
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Заммэра Бирюков прибыл на место пожара на Большой Дмитровке 

Москва24 36 минут назад
Фото: Москва24
На место пожара на улице Большая Дмитровка прибыл заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, сообщается в Twitter Комплекса городского хозяйства.
В операции по ликвидации возгорания задействованы не только спасатели, но и другие оперативные службы города.
Пострадавших в результате пожара нет.
В 15:59 на крыше Дома педагогической книги, расположенного в центре столицы на улице Большая Дмитровка, произошло возгорание. По данным МЧС, на крыше загорелись обрешетник кровли и утеплитель. ПОРТАЛ МОСКВА 24 ВЕДЕТ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ
Москва24: последние новости
Собянин уволил замначальника МАДИ Меркурий можно будет увидеть в небе над Москвой с 13 июня Уличные художники подарят парку "Зарядье" оригинальные крышки люков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Патриарх Кирилл забил тревогу1020
Поклонская ответила Ефремову про Крымский мост166
Москва отреагировала на резолюцию СБ ООН по Украине63
СБ ООН принял заявление по Украине79
Скотленд-ярд разоблачил грандиозную ложь в деле Скрипалей179
Видео
00:51
Лоза сравнил Ефремова с врагом народа
Шоу-бизнес
00:28
Шнуров назвал причину развода
Шоу-бизнес
00:39
«Бей своих»: Киев пригрозил «Нафтогазу»
Украина Компании
04:28
В ЦБ рассказали, как наживались на будущих пенсиях
Компании Экономика
01:18
Патриарх Кирилл забил тревогу
Общество
00:55
Наступление на ИГ попало на видео
Армия
04:41
Мэром Москвы может стать космонавт
Новости Москвы Общество
00:42
Миллиарды Захарченко потеряли статус
Криминал Недвижимость
01:23
Высказывание Медведева вызвало смех присутствующих
Политика
00:42
Меркель отказалась пускать Россию в G8
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение