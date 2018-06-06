В Москве пройдет традиционный городской Фестиваль приемных семей

Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

9-10 июня 2018 г. проводит ставший уже ежегодным уникальный праздник — Фестиваль приемных семей города Москвы.

Сегодня в городе Москве в приемных семьях на воспитание находятся 19 020 детей-сирот, что составляет 92,1 процента от общего количества детей-сирот города Москвы.

Фестиваль проводится с целью поддержки сообщества приемных семей города Москвы, популяризации их благородной миссии, а также развития семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей.

Фестиваль будет проходить 2 дня.

9 июня приемные семьи примут участие в экскурсионной прогулке на теплоходах по Москве-реке.

10 июня в старинном московском парке «Красная Пресня» фестиваль откроется концертом творческих коллективов Москвы, в нем примут участие и сами приемные семьи. В программе праздника полезные и веселые занятия для детей, подростков и взрослых: творческие мастер-классы, увлекательный семейный квест, анимационная программа для всех возрастов, фокусы, химическое шоу, шоу мыльных пузырей, возможность сделать поделки своими руками, провести увлекательно и весело выходные дни со всей семьей.

В этот день приемные семьи продолжат добрую традицию посадки сирени на «Аллее приемных семей». Эта символическая акция продемонстрирует то, как непросто вырастить и растение, и ребенка, но заботливые руки приемных семей могут делать чудеса и добиться настоящих результатов.

Впервые медицинским партнером фестиваля стала «Группа компаний „Медси“. Лучшие детские врачи прочтут познавательные лекции о детском здоровье и ответят на вопросы приемных семей.

Начало праздника в парке в 12:00. Приглашаются все желающие.