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Из-за пожара в Москве перекрыто движение от Кузнецкого моста до Страстного бульвара
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Из-за пожара в Москве перекрыто движение от Кузнецкого моста до Страстного бульвара
Говорит Москва
1 час назад
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В Центре организации дорожного движения советуют автомобилистам объезжать место ЧП по Тверской улице.
В
МЧС
отметили, что на крыше здания сильное задымление. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают пожарные.
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