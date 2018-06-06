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Из-за пожара в Москве перекрыто движение от Кузнецкого моста до Страстного бульвара
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Из-за пожара в Москве перекрыто движение от Кузнецкого моста до Страстного бульвара 

Говорит Москва 1 час назад
В Центре организации дорожного движения советуют автомобилистам объезжать место ЧП по Тверской улице.
В МЧС отметили, что на крыше здания сильное задымление. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают пожарные.
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