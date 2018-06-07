Московский Кремль закроют для посещений в День России

Московский Кремль закроют для посещений 12 июня в связи с проведением мероприятий, посвященных Дню России

11 и 12 июня в столичных парках пройдет фестиваль "День России. Московское время". В "Сокольниках", "Кузьминках", "Царицыно", в Измайловском, Бабушкинском, Таганском и в Парке Победы горожан ожидают концерты, мастер-классы, выступления театральных коллективов.

Профессиональные хореографы проведут для гостей фестиваля бесплатные занятия по фокстроту, брейк-дансу, румбе и радиоле, твисту и техно.