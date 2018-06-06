А. Кульбачевский: Станции контроля загрязнения воздуха установили на стадионах «Спартак» и «Лужники»

Автоматические станции контроля загрязнения воздуха установлены на московских стадионах «Спартак» и «Лужники» к чемпионату мира по футболу-2018. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.

«В период проведения ЧМ мы усиливаем контроль за состоянием атмосферного воздуха. На время ЧМ будет продолжен весь комплекс работ по мониторингу окружающей среды. Дополнительно на стадионах «Спартак» и «Лужники» 31 мая установлено две автоматические станции контроля загрязнения воздуха», — сказал А. Кульбачевский.