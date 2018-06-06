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А. Кульбачевский: Станции контроля загрязнения воздуха установили на стадионах «Спартак» и «Лужники»
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А. Кульбачевский: Станции контроля загрязнения воздуха установили на стадионах «Спартак» и «Лужники» 

Агентство «Москва» 1 час назад
Автоматические станции контроля загрязнения воздуха установлены на московских стадионах «Спартак» и «Лужники» к чемпионату мира по футболу-2018. Об этом сообщил журналистам руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы Антон Кульбачевский.
«В период проведения ЧМ мы усиливаем контроль за состоянием атмосферного воздуха. На время ЧМ будет продолжен весь комплекс работ по мониторингу окружающей среды. Дополнительно на стадионах «Спартак» и «Лужники» 31 мая установлено две автоматические станции контроля загрязнения воздуха», — сказал А. Кульбачевский.
Чемпионат мира по футболу 2018 г. пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Нижний Новгород, Саранск, Самара, Ростов-на-Дону, Волгоград, Калининград, Екатеринбург.
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