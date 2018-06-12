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Москву захватит непогода
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Москву захватит непогода 

Мослента 1 час назад
Фото: Москва24
Гроза, дожди и порывистый ветер ожидаются в столичном регионе во второй половине дня 12 июня. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на городское метеобюро.
По прогнозам синоптиков, в столичном регионе ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду, а во время грозы — до 22 метров в секунду. В столице может выпасть до 10 миллиметров осадков. Несмотря на непогоду, температура воздуха поднимется до 25 градусов тепла.
В ночь на среду, 13 июня, сохранятся кратковременные дожди с грозами. Температура воздуха в регионе опустится до 13 градусов тепла.
Ранее сообщалось, что в Москве и Подмосковье на 12 июня объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за ожидающихся гроз и сильного ветра.
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