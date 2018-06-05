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Герман Стерлигов пообещал уместить всю Москву в Садовое кольцо
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«Обязуюсь за четыре года уместить всю Москву в Садовое кольцо»: бизнесмен Стерлигов подался в мэры столицы 

360tv.ru 18 часов назад
Фото: Inc.
Российский предприниматель Герман Стерлигов решил принять участие в сентябрьских выборах мэра Москвы. Он готов вернуть столицу в границы Садового кольца. Такое предвыборное обещание он оставил на своей странице во «ВКонтакте».
Суть его программы сводится к расселению мегаполиса. Бизнесмен обещает каждому взрослому женатому москвичу по дому и хозяйству в Подмосковье, Тверской, Смоленской, Калужской и Рязанской областях. Кроме того, жителям раздадут за счет городского бюджета землю, стройматериалы, скотину, семена и транспорт.
По его мнению, столице необходимо отказаться от услуг мигрантов. Они должны вернуться к себе на родину. Москва в этом случае станет компактным городом.
«Обязуюсь за четыре года уместить всю Москву в Садовое кольцо. Миллионы гастарбайтеров поедут домой. Работы в Москве для них больше не будет. Москва станет маленькой компактной столицей типа Вашингтона», — утверждает он.
Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября. Желание участвовать в них выразили действующий мэр Сергей Собянин, бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, глава муниципального округа «Красносельский» Илья Яшин и журналист Антон Красовский.
Старт избирательной кампании на пост мэра Москвы начался с 3 июня. Московская городская дума приняла в этот день постановление о назначении даты выборов на 9 сентября 2018 года, передает РИА ФАН.
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Комментарии32  Ещё 9 источников 
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