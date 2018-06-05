Герман Стерлигов пообещал уместить всю Москву в Садовое кольцо

«Обязуюсь за четыре года уместить всю Москву в Садовое кольцо»: бизнесмен Стерлигов подался в мэры столицы

Российский предприниматель Герман Стерлигов решил принять участие в сентябрьских выборах мэра Москвы . Он готов вернуть столицу в границы Садового кольца. Такое предвыборное обещание он оставил на своей странице во «ВКонтакте».

Суть его программы сводится к расселению мегаполиса. Бизнесмен обещает каждому взрослому женатому москвичу по дому и хозяйству в Подмосковье , Тверской, Смоленской, Калужской и Рязанской областях. Кроме того, жителям раздадут за счет городского бюджета землю, стройматериалы, скотину, семена и транспорт.

По его мнению, столице необходимо отказаться от услуг мигрантов. Они должны вернуться к себе на родину. Москва в этом случае станет компактным городом.

«Обязуюсь за четыре года уместить всю Москву в Садовое кольцо. Миллионы гастарбайтеров поедут домой. Работы в Москве для них больше не будет. Москва станет маленькой компактной столицей типа Вашингтона», — утверждает он.