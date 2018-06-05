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Собянин: Москва готова к ЧМ-2018
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Собянин сообщил о готовности Москвы к Чемпионату мира по футболу 

РИА Новости 3 часа назад
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы к чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщили во вторник в пресс-службе столичной мэрии.
"На заседании президиума правительства Москвы 5 июня 2018 года рассматривался вопрос о готовности города к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года", — следует из материалов пресс-службы.
Москва примет 12 матчей ЧМ-2018, которые пройдут на стадионах "Лужники" и "Спартак".
Отмечается, что чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России (Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи). В нём примут участие сборные 32 стран мира. Всего в рамках турнира состоится 64 матча.
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