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Спасатели предупредили москвичей через СМС об усилении ветра до 18 м/с
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Спасатели предупредили москвичей через СМС об усилении ветра до 18 м/с 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
СМС-сообщения с предупреждением о порывах ветра до 18 метров в секунду от столичного главка МЧС России начали приходить на телефоны москвичей во вторник.
В Подмосковье и Москве объявили «желтый» уровень опасности на вторник из-за грозы и сильных порывов ветра до 18 метров в секунду.
«На основании прогноза ФГБУ «Центральное УГМС» ожидается дождь, усиление ветра до 18 метров в секунду», — говорится в сообщении.
Жителям и гостям города рекомендуют обходить шаткие конструкции, а также парковаться вдали от деревьев.
Во вторник в Москве установится облачная прохладная погода, пройдет дождь, воздух прогреется до плюс 15 градусов.
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