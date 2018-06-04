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В Измайловском парке начнет работать летняя читальня
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В Измайловском парке начнет работать летняя читальня 

Управа района Косино-Ухтомский 22 часа назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
На территории Измайловского парка культуры и отдыха 2 июня начнет работать летняя читальня. Всего в парках Москвы откроется девять таких точек — жители и гости столицы смогут обсудить интересные книги, послушать лекции и принять участие в мастер-классах на свежем воздухе.
Как сообщили в пресс-службе Мосгорпарка, читальни будут работать ежедневно до конца августа. А по выходным и праздничным дням библиотеки будут проводить там мероприятия для детей и взрослых.
— Посетители читален смогут не только провести время с любимыми книгами, но и записаться в библиотеку и обменять старые книги из личной библиотеки на новые, — рассказали в пресс-службе.
В Измайловском парке гостям читальни предложат поиграть в шашки, шахматы и лото, проведут для них викторины, прочитают лекции и расскажут о возможностях библиотек.
Также читальни откроются в усадьбе «Воронцово», в парках «Фили» и «Дубки», «Северное Тушино», «Красная Пресня» и «Садовники», в Бабушкинском и Таганском парках.
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