Территорию вокруг «Боровского шоссе» благоустроят

Территорию вокруг станции метро «Боровское шоссе» в Москве начали благоустраивать

Работы по благоустройству территории около станции метро «Боровское шоссе» начались в Москве , говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.

«Началось благоустройство территории над станцией метро «Боровское шоссе» Калининско-Солнцевской линии метрополитена. Станция построена в районе примыкания Боровского шоссе и Приречной улицы», — сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.

Строители выполняют укладку гранитного камня вокруг входных павильонов, ведут устройство пешеходных дорожек.

Основные строительно-монтажные работы по возведению станции «Боровское шоссе» уже завершены. В настоящее время производятся отделочные работы в вестибюлях.

Станция «Боровское шоссе» сооружается в рамках строительства участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка». На участке размещено 7 станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка».