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Территорию вокруг «Боровского шоссе» благоустроят
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Территорию вокруг станции метро «Боровское шоссе» в Москве начали благоустраивать 

РИАМО 4 июня 2018
Фото: сайт Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы
Работы по благоустройству территории около станции метро «Боровское шоссе» начались в Москве, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента строительства.
«Началось благоустройство территории над станцией метро «Боровское шоссе» Калининско-Солнцевской линии метрополитена. Станция построена в районе примыкания Боровского шоссе и Приречной улицы», — сказал руководитель департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.
Строители выполняют укладку гранитного камня вокруг входных павильонов, ведут устройство пешеходных дорожек.
Основные строительно-монтажные работы по возведению станции «Боровское шоссе» уже завершены. В настоящее время производятся отделочные работы в вестибюлях.
Станция «Боровское шоссе» сооружается в рамках строительства участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции «Раменки» до станции «Рассказовка». На участке размещено 7 станций: «Мичуринский проспект», «Очаково», «Говорово», «Солнцево», «Боровское шоссе», «Новопеределкино», «Рассказовка».
«С открытием нового участка Калининско-Солнцевской линии метрополитена улучшится транспортное обслуживание для 600 тысяч москвичей. Мэром Москвы Сергеем Собяниным принято решение о продлении Калининско-Солнцевской линии в будущем до «Внукова», — отметил Бочкарев.
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