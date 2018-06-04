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5 июня в 14:00 в честь Дня эколога состоится награждение учеников «зелёных школ» Москвы, победителей и призёров городских экологических конкурсов
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5 июня в 14:00 в честь Дня эколога состоится награждение учеников «зелёных школ» Москвы, победителей и призёров городских экологических конкурсов 

Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы 2 часа назад
Победители были определены по итогам 2017-2018 учебного года и в честь 100-летия системы дополнительного образования детей в России, 100-летия юннатского движения, как активные участники экологических акций и мероприятий «Зелёных» школ города, а также городских экологических конкурсов: IX Московский экологический форум учащихся, Московская эколого-биологическая олимпиада «Природа России», VII Московский городской конкурс социально значимых экологических проектов школьников.
Проект «Зелёная школа» — это конкурсное мероприятие, направленное на создание в Москве сети «Зелёных школ», внедрение эффективной образовательной модели развития экологического образования с привлечением и активным участием обучающихся и их родителей, педагогических работников. Организатор проекта — «Московский детско-юношеский центр экологии, краеведения и туризма», при поддержке ГБОУ Городской методический центр, ГПБУ «Мосприрода», экологического фонда «Русский углерод», Экобюро Greens, Московской Городской Думы, Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Комиссии по экологической политике и устойчивому развитию Общественной палаты города Москвы.
30 детей (4-11 классы) будут награждены грамотами и ценными подарками (зарядными устройствами на солнечных батареях).
Награждение состоится на территории парка «Сказка», расположенного в природно-историческом парке «Москворецкий». Сотрудники парка проведут экскурсию для победителей, по окончании которой дети смогут бесплатно покататься на аттракционах.
Кроме того, в рамках мероприятия будут высажены 40 деревьев, а также состоится торжественное открытие экологической аллеи — постоянной экспозиции работ детей, участвующих в творческих конкурсах «Мосприроды».
Аккредитация СМИ: 8 (495) 691-28-90, moseco@bk.ru  Адрес: парк «Сказка», Крылатская ул., д. 18  Пресс-служба Департамента природопользования
и охраны окружающей среды Москвы
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