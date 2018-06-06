Всё в одном. Как работает уникальный многопрофильный корпус Морозовской больницы

В октябре прошлого года в Морозовской детской городской больнице открылся уникальный корпус. В одном здании совмещены все современные виды оказания помощи: от приемного отделения до высокотехнологичных операционных и блока неотложной диагностики. А лежать в стационаре дети могут вместе со своими родителями.

О том, как работает новый полнопрофильный корпус, читайте в материале портала Москва 24.

Уникальные операции Новый корпус Морозовской детской городской клинической больницы открылся 15 октября 2017 года и тогда же принял первых пациентов. Сегодня в 35 отделениях детям и подросткам могут оказать медицинскую помощь по 27 направлениям.

В приемном отделении оперативно ставят даже сложный диагноз, после чего ребенок отправляется к профильным специалистам, где для него уже готовят необходимые процедуры. Благодаря такому подходу удалось добиться поразительных результатов: в стационаре ребенок проводит менее 8 часов, и, как правило, уже к вечеру отправляется домой. Практически сразу после операции.

При этом более 90% всех операций хирурги выполняют новейшими малотравматичными методами. Проще говоря, врачи стараются по возможности отказаться от операций, которые предполагают большие разрезы, а используют современное оборудование, позволяющее достичь тех же результатов. Поэтому ребенок быстрее поправляется, легче проходит период реабилитации и раньше возвращается домой, в привычное русло жизни.

"Например, врожденный порок развития сосудов головного мозга, который может стать причиной инсульта у детей, лечат двумя способами. Классический: большим разрезом с удалением части черепной коробки. Либо эндоваскулярный ангеографический метод: когда через прокол в бедренной артерии в мозг вводят проводник, с помощью контраста обнаруживается мальформация и точечно ликвидируется. Это не только менее травматично, но и гораздо более эффективно, чем открытое хирургическое вмешательство — и мы освоили эту технику", — отмечает руководитель хирургической службы Игорь Поддубный.

Он добавил, что, к сожалению, инсульт у детей и подростков — не единичное явление. Как правило, начинается все с головной боли, но затем ребенок теряет сознание и на скорой отправляется в больницу. Поэтому в Морозовской больнице был создан единственный в стране Центр детского инсульта. Лечение в нем помогает не только сохранить жизнь, но и избежать инвалидности в будущем.

Помимо этого 1 января 2018 года в клинике заработало отделение экстренной кардиохирургии и интервенционной кардиологии. Врачи уже провели первые операции на открытом сердце. Причем такие операции выполняют даже на сердечках новорожденных, потому что врожденный порок сердца крайне важно устранить в первые дни жизни младенца.

Сверхточная диагностика А чтобы вовремя заметить этот страшный недуг, врачи Морозовской больницы вместе с коллегами со скорой помощи проводят кардиологический скрининг у детей, которые только что родились. В каждый роддом выезжает реанимобиль со спецоборудованием: и если у малыша обнаруживают отклонения, его могут тут же доставить в новый полнопрофильный центр.

Только за прошлый год врачи клиники проконсультировали более 1200 детей и прооперировали еще около 200. Помимо этого, власти города дали поручение расширить список редких заболеваний, входящих в неонатальный скрининг. То есть, рожениц теперь обследуют не на 5, а на 11 болезней, которые могут быть у ребенка. И если что-то обнаруживают, то сразу из родильной палаты отправляют малыша в операционную.

Однако прежде чем определить, в какую операционную везти ребенка, нужно установить, что конкретно угрожает его жизни. Для этого в клинике есть отделение экстренной и неотложной лучевой диагностики, оснащенное самым современным диагностическим оборудованием.

В среднем, такое обследование занимает теперь около получаса. Аппарат сканирует внутренние органы маленького пациента и строит их 3D-модель, с помощью которой уже хирурги могут детально спланировать операцию. При этом изображение не нужно распечатывать — оно поступает на терминалы в ординаторской. Туда же передаются в режиме онлайн данные от удаленных сканеров. Например, от реанимобилей, которые делают скрининг новорожденных в других больницах.

Комфортно и бесплатно В Морозовской больнице создан Центр орфанных заболеваний, то есть редких врожденных генетических патологий. Здесь свыше двух тысяч детей и подростков получают специальную терапию. Например, шестилетний Эльдар, у которого увеличены внутренние органы и проблемы с суставами, раз в месяц ложится под капельницу. Остальные три недели он проводит дома, но даже здесь чувствует себя комфортно.

"В старом корпусе всегда толкучка была, мы кучками стояли. И детям неудобно — ни разбежаться, ни поиграть. А в этом корпусе и уютно, и есть всем место. Дети очень рады! И если раньше они домой постоянно рвались, то тут им нравится лежать: есть телевизор, мультики, развивающие игрушки в игровой комнате", — поделилась его мама Ульяна.

К тому же, мальчику не нужно расставаться с мамой: в двухместной палате есть кровать и для нее. Новый корпус рассчитан на 500 детских коек, а еще 500 коек подготовлены для родителей. Они могут оставаться там все необходимое время и питаться в столовой. Родителей пускают не только в палаты, но и в реанимацию.

"Попали мы сюда 14 февраля с онкологическим диагнозом. Приехали сами, когда обнаружили у сына сильно увеличенный лимфоузел. Уже 15 февраля его прооперировали, а затем начали курс химиотерапии. До сих пор ее получаем, и все прошло по ОМС — мы не заплатили ни копейки. Была возможность оставаться с ним и в хирургии, и в онкогематологии, и даже в реанимации", — рассказала мама 13-летнего Михаила.

Сейчас подросток проходит четвертый блок химиотерапии из шести. Врачи отмечают положительную динамику. Все лекарства он получает бесплатно.

"У нас есть препараты стоимостью до 600 тысяч рублей в месяц на одного ребенка. По профилю детской онкологии с лекарственным обеспечением в городе проблем нет совсем", — отмечает замруководителя центра детской онкологии и гематологии Ольга Тиганова.

Благодаря этому, сегодня порядка 85% маленьких пациентов центра полностью излечиваются.