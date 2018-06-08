Шкалу для ранней диагностики инсульта у детей разработали для сотрудников «скорой помощи» в Москве

В Морозовской детской клинической больнице разработали шкалу для ранней диагностики инсульта у детей, которой будут пользоваться сотрудники «скорой помощи». Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила руководитель центра детского инсульта Морозовской больницы Ирина Щедеркина.

«Мы в Центре разработали специальную скрининговую шкалу для ранней диагностики инсульта у детей работниками «скорой помощи» на догоспитальном этапе. По сути, это лист с указанием набора симптомов, которые обычно возникают у детей при инсульте. В настоящее время в Москве ведется ее апробация», — сказала И. Щедеркина.

По ее словам, апробация шкалы завершится в конце года, после чего ее предложат для внедрения не только в Москве, но и в регионах. «Скрининговая шкала будет апробироваться до конца этого года. При доказанности ее информированности, она будет предложена для внедрения в том числе в других регионах», — отметила И. Щедеркина.

Центр детского инсульта создан на базе Морозовской больницы в 2014 г. в целях совершенствования организации медицинской помощи детям и подросткам с цереброваскулярными заболеваниями. С 2016 г. центр ведет регистр профильных больных.